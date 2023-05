Come togliere il blocco popup da Google Chrome? Bastano pochi clic

Nonostante la presenza di un blocco popup sui browser sia ormai imprescindibile per ragioni di sicurezza, ma anche di qualità dell'esperienza utente, in alcuni specifici casi potrebbe essere un'arma a doppio taglio, impedendo l'apertura di finestre a comparsa che potrebbero servirvi.

Pensiamo ad esempio all'home banking, oppure ad alcuni servizi della Pubblica Amministrazione o, ancora, sistemi di erogazione di Didattica a Distanza, la cui sicurezza è garantita ma che necessitano talvolta di trovare la strada spianata per mostrare alcune specifiche pagine.

Per disattivarlo temporaneamente su Chrome sono necessari alcuni, semplici passaggi.

Per prima cosa, aprite Chrome e andate sul sito web sul quale avete problemi di corretto caricamento e che pensate possano essere stati bloccati da questo strumento. A questo punto, se il problema è questo, sulla barra degli indirizzi dovrebbe apparirvi un'icona al posto dell'onnipresente lucchetto che sta a indicare la sicurezza della comunicazione con il portale, contrassegnata ora da una X rossa: premetelo e vi apparirà un popup di Chrome stesso, con delle impostazioni.

Scegliete tra le opzioni "Pop-up e reindirizzamenti" e attivate la spunta.

Se volete disattivare il blocco popup ovunque, andate sulle Impostazioni di Chrome (tre puntini in colonna in alto a destra), scegliete "Privacy e Sicurezza" e successivamente "Impostazioni sito". Quella che cercate è la voce "Pop-up e reindirizzamenti", dove non dovrete fare altro che scegliere "I siti possono inviare popup e usare reindirizzamenti" e il gioco è fatto.

Ecco, invece, tre trucchi per migliorare l'esperienza su Chrome, sia su Mac che su Windows.