Come togliere i CAPTCHA su iPhone? L'opzione che potreste non aver visto

I CAPTCHA possono essere una fonte di grattacapi non da poco, richiedendo tempo prezioso (e magari diversi tentativi) per essere completati correttamente. Il nostro viaggio nella sicurezza degli smartphone Apple, dopo avervi mostrato come vedere le password salvate su iPhone, continua concentrandosi proprio sui CAPTCHA: ecco come disattivarli su ogni Melafonino.

Prima di continuare, occorre ricordare cos'è un CAPTCHA: l'acronimo sta per "Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart", ed è uno strumento utilizzato sistematicamente da molti siti web, web app e software per iPhone per verificare che gli utenti che li utilizzano siano umani e non bot. Esistono diversi tipi di CAPTCHA, da quelli più noti, che vi chiedono di identificare un preciso oggetto (un idrante, una bicicletta, un cartello stradale), a quelli che invece propongono di riordinare lettere, ricostruire parole ed eseguire semplici operazioni matematiche.

Come ci spiegano le linee guida di Apple, su iPhone è possibile evitare le verifiche tramite CAPTCHA su molti siti web. Esse possono essere bypassate con la verifica automatica dello smartphone e con un abbonamento ad iCloud: ovviamente, anche questa feature mantiene invariata la vostra sicurezza online e la vostra privacy.

Per attivare il bypass automatico dei CAPTCHA online, vi basterà andare nelle Impostazioni, quindi cliccare sul vostro nome (dovrebbe essere la prima scheda in alto), e poi su Password e Sicurezza. Scorrete fino in fondo a quest'ultima scheda, dove troverete l'opzione "Verifica Automatica". Attivate il toggle di quest'ultima per ignorare i CAPTCHA delle app e sul web. Al contrario, se desiderate mantenerli attivi (magari per ragioni di privacy o di sicurezza), disattivate il medesimo toggle.

Ovviamente, Apple insiste sul fatto che il sistema non consegni dati aggiuntivi all'azienda stessa: in altre parole, il colosso di Cupertino non viene a sapere a quali siti web ed app state accedendo tramite la funzione di bypass del CAPTCHA, che non raccoglie dati aggiuntivi degli utenti.