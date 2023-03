Come togliere il caricamento ottimizzato su iPhone? La tanto discussa feature

Già da iOS 13, hadebuttato su iPhone il caricamento ottimizzato che mira a preservare la vita della batteria imparando le abitudini degli utenti. Si tratta di una funzione sicuramente molto interessante, ma come funziona e come si disattiva?

Sostanzialmente, la ricarica ottimizzata limita l’usura della batteria e ne migliora la durata riducendo il tempo che l’iPhone trascorre, mentre è collegato ad una fonte di alimentazione esterna, a piena carica. Ciò comporta che l’iPhone si caricherà fino all’80% nel momento in cui capisce che per un determinato lasso di tempo non servirà all’utente, il tutto basandosi sulle abitudini d’uso. Solo successivamente, quando si avvicina l’ora in cui solitamente lo smartphone viene utilizzato, provvederà a caricare il restante 20% e quindi a farlo trovare carico. Il caricamento ottimizzato si sincronizza anche con il Wallet, qualora fossero presenti biglietti di aereo, treni o altri: in questo modo non ci sarà pericolo che il vostro iPhone non sia carico prima di un viaggio.

Di default, il caricamento ottimizzato è attivato su tutti gli iPhone: per disattivarlo basta aprire l’app Impostazioni, quindi spostarsi in Batteria, nel pannello “Stato e carica della batteria” e disabilitare il toggle “Caricamento ottimizzato”.

