Come togliere le notifiche di alcune app? Su Android non è complicato

Se avete messo in pratica le nostre istruzioni su come svuotare la cache delle app Android e siete curiosi di scoprire un'altra peculiarità del robottino verde, ecco come disattivare in maniera mirata le notifiche di una specifica applicazione.

Se molte app, una volta aperte, nelle impostazioni consentono di disattivare le notifiche, c'è la possibilità che proprio quella che vi trovate sempre in primo piano non lo permetta. Come disattivarle a livello di sistema? Per fortuna, è possibile farlo con discreta facilità.

Andate nelle Impostazioni di Android. Scorrete fino ad "App e Notifiche" oppure "Notifiche e barra di stato", a seconda dell'organizzazione del vostro dispositivo. Una volta dentro, selezionate "Mostra tutte le app" (in alcuni dispositivi la lista è già espansa direttamente una volta entrati nel sottomenu "Notifiche").

Scendete giù nella lista fino a trovare l'app che vi interessa disabilitare. Potrebbero non essere in ordine alfabetico ma di frequenza di utilizzo. Accanto a ogni voce, troverete un interruttore: se attivo, portatelo su spento e il gioco è fatto.

Se volete disattivare tutte le notifiche in via del tutto temporanea, potete farlo tramite la funzione "Non disturbare": per attivarla, espandete la barra delle notifiche per mostrare tutti i controlli rapidi. In gran parte dei casi l'icona dovrebbe essere quella di una "Luna". Tenendo premuta l'icona, invece, si aprirà una finestra di dialogo in cui potrete gestirne la durata.

