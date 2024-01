Come togliere SafeSearch su iPhone? Ecco le varie opzioni

Dopo avervi fornito una serie di consigli sull'impostazione dell'iPhone per bambini, continuiamo a vedere le opzioni di Parental Control offerte dai Melafonini di Apple. Oggi, nello specifico, vi spieghiamo cos'è e come si disattiva la funzione SafeSearch su iPhone.

Come ci spiega un post sul blog di Google, SafeSearch è un filtro per i contenuti visualizzati dal browser, che vi permette di rimuovere dai risultati di ricerca siti web, immagini e altri tipi di documenti connessi a due tipologie di contenuti ben specifiche, ovvero:

Violenza e spargimento di sangue

e spargimento di sangue Nudità, immagini a sfondo sessuale o scene sessuali esplicite

Ovviamente, SafeSearch può essere disattivato su tutti i dispositivi che lo supportano, tra cui gli iPhone. Dunque, se non temete che i contenuti sensibili possano turbare voi o altri utenti che utilizzano il vostro iPhone, potete procedere tranquillamente alla rimozione di SafeSearch dal browser. Questa guida, ovviamente, vale sia per Google Chrome che per Safari e per Firefox, dal momento che Google è il motore di ricerca predefinito su tutti e tre i browser.

Prendiamo ad esempio il caso di Safari: per disattivare SafeSearch su iPhone, vi basterà recarvi su Google.com e toccare la scritta "Impostazioni" nell'angolo in basso a destra. Fatto ciò, toccate la scritta "Impostazioni di ricerca": si aprirà una nuova pagina del browser, che potrete utilizzare per modificare diverse impostazioni del motore di ricerca. Se avete effettuato l'accesso al vostro account Google, tali modifiche saranno condivise con tutti i dispositivi connessi al medesimo profilo.

Nella pagina delle Impostazioni di ricerca, sotto la scritta "Contenuti", troverete il toggle "SafeSearch". Quest'ultimo dovrebbe essere attivo di default, ma potrà essere disattivato con un solo tocco. Una volta effettuata correttamente l'operazione, accanto alla scritta "SafeSearch" dovreste vedere la parola "Off".

Se invece utilizzate l'app di Google, gli step da effettuare sono leggermente diversi: aprite una qualsiasi pagina web e toccare l'immagine profilo del vostro account Google. Fatto ciò, si aprirà il sotto-menu legato alla vostra utenza: qui, scendete fino a "Impostazioni" e cliccate sull'icona a forma di ingranaggio. Tra le numerose opzioni disponibili, troverete nuovamente il toggle "SafeSearch": disattivatelo e il gioco sarà fatto!