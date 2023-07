Come togliere lo schermo nero in chiamata? Possibili soluzioni per iPhone

Come tutti i prodotti tech, nemmeno gli iPhone sono infallibili. Nella fattispecie, uno dei problemi più comuni riguarda lo schermo nero durante le chiamate, che impedisce di accedere alla tastiera, alla lista contatti o ad altre applicazioni.

Le soluzioni per risolvere tale problema sono molteplici, ma la domanda principale è legata al motivo per cui accade questo. Come noto, ogni iPhone è dotato di un sensore di prossimità che è in grado di rilevare quando lo smartphone è vicino all’orecchio. Conseguentemente, tale sensore spegne lo schermo quando si parla al telefono tenendolo vicino al padiglione auricolare per evitare tocchi accidentali e preservare la durata della batteria: ciò vuol dire che se lo smartphone diventare nero c’è qualcosa che è presente su tale sensore. Malfunzionamenti di questo tipo però potrebbero avvenire anche per colpa delle pellicole non posizionate correttamente sul pannello, motivo per cui consigliamo di rimuoverla se ciò dovesse avvenire più volte. Lo stesso vale anche per le custodie.

Se lo schermo diventa nero senza un motivo apparente durante le chiamate, però, ci sono delle soluzioni.

La prima cosa da fare è premere il pulsante laterale di accensione, che dovrebbe far riattivare il display. Alternativamente, provate a riavviare lo smartphone seguendo la procedura descritta direttamente sul sito di Apple.

Potete però anche disattivare la funzionalità “Riduci Movimento” direttamente dalle impostazioni di accessibilità dello smartphone, nel menù “Movimento”, o effettuare un ripristino completo delle impostazioni.

Ovviamente, vale sempre la soluzione di aggiornare iOS e pulire lo schermo con un panno asciutto.