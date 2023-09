Come togliere gli Shorts dal feed di YouTube? Alcuni utili suggerimenti

Nonostante gli Shorts stiano spopolando su YouTube, segno evidente dell'apprezzamento da parte di una corposa fetta di pubblico della piattaforma di Alphabet, d'altro canto più di qualcuno continua a essere maggiormente interessato alla proposta "lunga" dell'intrattenimento in salsa Google.

Se siete alla ricerca di una soluzione per eliminare o quantomeno ridurre la presenza degli Shorts dalla vostra esperienza di fruizione su YouTube, ecco alcune possibili opzioni "palliative".

Su PC è sufficiente aprire il proprio browser di fiducia: niente paura, se siete su un browser basato su Chromium potrete utilizzare la stessa per tutti. Vi basterà installare No YouTube Shorts dal Chrome Web Store (potrete aprirlo e installarlo con Chrome, Edge e Brave, per esempio, senza alcun tipo di problema). In questo modo, potrete far scomparire la tab relativa agli Shorts dal menu laterale, in modo da evitare di incontrarli in futuro, e dal feed principale.

Sempre su browser, sia per PC che per smartphone, navigando sul portale web di YouTube e scorrendo nella home page, capiterà di incrociare un carosello di Shorts. Al suo fianco, sulla destra, dovrebbe esserci una "X" per nasconderlo. Premendola, Google dovrebbe ricordarsi di non riproporvela più. In caso contrario, continuate a chiuderlo ogni volta allo stesso modo, finché non resterà in memoria la vostra preferenza, ma anche in questo caso si tratterà di una misura del tutto temporanea e nel tempo verranno riproposti.

In definitiva, la soluzione più efficace di tutte è quella di passare avanti ogni volta che li trovate, molto semplicemente. Dopotutto, il resto dei contenuti continuerà a essere presente sulla piattaforma!

Ecco, se invece siete curiosi di saperne di più, come funziona l'algoritmo degli Shorts.