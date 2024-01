Come togliere il testo predittivo su iPhone? Bastano pochi tap

La funzione del testo predittivo su iPhone consente di completare le frasi in pochi tap. Tuttavia, per molti questo sistema non è particolarmente utile e per questo desiderano disattivare la funzione, ma come si fa?

Il funzionamento è molto semplice: ciò che bisogna fare è semplicemente aprire un’applicazione in cui è necessario utilizzare la tastiera. A questo punto fate tap sul tasto con l’emoticon o con il globo, quindi spostatevi in “Impostazioni tastiera” e dal pannello che vi si parerà davanti disattivate “Suggerimenti predittivi”.

Apple, nella documentazione ufficiale spiega comunque che “quando disattivi il testo predittivo, iPhone potrebbe comunque suggerirti le correzioni in caso di errori di ortografia. Per accettare una correzione, inserisci uno spazio o un segno di punteggiatura, oppure tocca il tasto “A capo”. Per rifiutare una correzione, tocca la “x”. Se scarti lo stesso suggerimento più di una volta, iPhone smette di suggerirlo”.

Inoltre, si specifica anche che se si disattivano i “Suggerimenti predittivi” vengono disattivati sia i suggerimenti mostrati sopra la tastiera che quelli mostrati nella riga.

Nella giornata di ieri, intanto, abbiamo anche spiegato come funziona la Protezione per dispositivi rubati di iOS 17.3.