Come si tolgono i suggerimenti su Facebook? Ci sono alcune possibilità

Dopo aver visto come limitare i post suggeriti su Instagram, è arrivato il momento di affrontare il medesimo argomento anche per quel che riguarda la piattaforma social a tinte blu del gruppo Meta: ecco come sbarazzarsi dei consigliati su Facebook.

Prima di tutto occorre comprendere di cosa si tratta: i post consigliati, in forte aumento negli ultimi mesi nel feed degli utenti, non sono altro che post popolari che l'algoritmo di Facebook ci propone sulla base dei nostri like, commenti e ricerche.

Occorre tenere a mente che in Europa ci sono già in vigore importanti restrizioni sull'utilizzo delle nostre informazioni per mostrarci pubblicità e post personalizzati. Per limitarne la presenza nel nostro feed personale, possiamo agire in maniera invasiva operando scelte specifiche sugli argomenti. Andiamo sull'icona con la nostra foto profilo, scegliamo Impostazioni e Privacy e successivamente, nel box contrassegnato dal logo Meta, scegliamo Preferenze relative alle inserzioni.

Si aprirà una nuova pagina. Scegliete la medesima voce e successivamente Argomenti delle Inserzioni. Da qui potremo scegliere uno per uno gli argomenti sui quali non intendiamo ricevere suggerimenti.

Un'altra utile pratica è quella di segnalare uno per uno i post che non ci interessano, premendo sui tre puntini all'angolo in alto del post e scegliendo Nascondi inserzione o Nascondi post.

Questo dovrebbe rallentare la frequenza dei post della medesima categoria.

Dallo stesso menu, scegliendo Metti in pausa i post di ... per 30 giorni o Nascondi i post di... potremo decidere se bloccare più o meno temporaneamente la pagina che ha creato i post che non ci interessano.