Come tornare al vecchio Twitter? La guida per cambiare icona all'app

A fine luglio 2023 Twitter ha cambiato nome e logo diventando ufficialmente la famigerata app X di Elon Musk, la cosiddetta "app per tutto" che però ha spiazzato più di qualcuno con questo massiccio e repentino rebranding.

Molti utenti meno "aggiornati", dalla sera alla mattina si sono ritrovati di fatto con una nuova app, non riconoscendone il logo e il nome o addirittura fraintendendone lo scopo.

Chi fatica ad accettare questo cambiamento, potrà tornare ad avere il vecchio uccellino e il nome storico dell'app anche aggiornandola dallo store. Per farlo, non dovrete fare altro che disinstallarla e scaricare una vecchia versione precedente al rebranding. Potete farlo, chiaramente a vostro rischio e pericolo, scaricando l'APK da APKMirror, sito notoriamente sicuro per questo genere di attività.

Una volta installata, invece di creare un collegamento direttamente dalla homescreen, dovrete passare per un'app per la creazione di collegamenti personalizzati come Cambia icone, disponibile gratuitamente sul Play Store.

Apritela e cercate l'app Twitter. A questo punto, verrete trasportati nella schermata di personalizzazione dell'icona. Non toccate nulla, ma premete sul comando in alto a destra "option 2". Confermate il tutto e verrà creata finalmente un'icona di Twitter con il logo storico. Adesso potrete aggiornare l'app X dal Play Store senza timore che l'icona e il nome sulla schermata Home cambino nome e logo.