Come tradurre la voce con il tasto Azione su iPhone? Non è difficile

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il pulsante Azione di iPhone 15 Pro è programmabile e può essere utilizzato per portare a termine vari compiti. Tra le numerose azioni che si possono utilizzare, c’è anche il traduttore vocale.

Se siete in possesso di un iPhone 15 Pro e Pro Max, ciò che dovete fare per fare in modo che alla pressione del pulsante si acceda alla traduzione vocale è molto semplice. Aprite l’applicazione Impostazioni e quindi spostatevi nel tab “Azione”. A questo punto vi troverete all’interno di un pannello che permette di scorrere i vari comandi da associare: se volete accedere alla traduzione vocale dovete impostare il comando “Traduci”, che apre il traduttore.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo anche pubblicato un approfondimento che spiega come replicare il tasto azione sui vecchi iPhone. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple dovrebbe portare il tasto anche sugli iPhone 16 “lisci”, ma la lineup di smartphone 2024 del colosso di Cupertino potrebbe anche vedere l’introduzione di un secondo pulsante capacitivo, per avviare la registrazione dei video.