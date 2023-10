Come trasferire i contatti da Android ad iPhone? Non è poi così complicato

Se avete finalmente deciso di accendere per la prima volta il vostro fiammante iPhone dopo anni e anni trascorsi in compagnia di Google e del suo robottino verde, sicuramente avrete già scoperto come spostare WhatsApp da Android ad iPhone, ma come fare coi contatti?

La risposta breve è quella di utilizzare l'utile funzionalità "Passa a iOS", disponibile gratuitamente sul Play Store e che serve proprio per spostare tutti i vostri dati da Android a iPhone, con quest'ultimo che vi proporrà la funzione "Migra da Android" in fase di configurazione.

Dopo aver installato l'app su Android, seguite la procedura guidata di Migra da Android sul vostro iPhone, che arrivati all'ultima schermata vi mostrerà un codice a sei cifre da inserire sull'app gemella per il vecchio smartphone.

Inserite dunque le sei cifre su Passa a iOS del vostro vecchio dispositivo Android e a questo punto inizierà il trasferimento di tutti i vostri dati essenziali. Chiaramente, l'app vi chiederà quali tipologie di contenuti trasferire e quali, invece, lasciarvi alle spalle insieme al vecchio cellulare.

La durata del processo varierà a seconda della quantità di dati da trasferire, contatti inclusi, arrivando talvolta anche a mezz'ora abbondante.

Se volete limitarvi a trasferire i contatti presenti sulla scheda SIM, non dovrete fare altro che spostarla da un dispositivo all'altro e attivare la lettura dei contatti dalla SIM nelle Impostazioni del vostro nuovo iPhone.