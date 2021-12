Come trasferire la licenza di Windows 10 tra due PC?

Il futuro di Windows 10 sembra essere caratterizzato dalla distribuzione di aggiornamenti di sicurezza, e sono molti gli OEM che continuano ad installare sui loro PC la vecchia release di Ten. Tuttavia, non molti sanno che è possibile trasferire le licenze tra PC e PC.

Questa procedura è riservata a coloro che hanno acquistato una licenza retail di Windows 10, che hanno il diritto a trasferire il Producet Key su un altro PC. Lo step è molto importante se si desidera eseguire l'aggiornamento a Ten da Windows 8.1 o Windows 7 con una release key.

Come notato dai colleghi di Windows Central, non sono previsti nemmeno limiti di alcun tipo: si può trasferire la licenza all'infinito, a patto di disattivare l'installazione precedente. Non è infatti possibile utilizzare lo stesso codice prodotto su pi di un PC.

Posti questi importanti paletti, andiamo a vedere come si fa per trasferire la licenza di Windows 10 tra due PC.

Innanzitutto è necessario disattivare il vecchio PC su cui è installato Windows 10:

Cliccate su Start e quindi avviate il Prompt dei comandi come amministratore (tasto destro-esegui come amministratore)

Digitate il seguente comando: slmgr /upk e premete invio

Digitate questo: slmgr /cpky, che porterà alla cancellazione della licenza dal registro di sistema e premete invio

A questo punto sul nuovo PC, dovete installare la licenza: sempre dal prompt dei comandi dovete digitare il seguente comando: slmgr /ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx (al posto delle x inserite il codice licenza) e premete invio.

Per verificare lo stato dell'attivazione vi basta digitare, dopo aver completato la procedura, il comando slmgr /dlv e vi si parerà davanti una finestra con lo Stato della Licenza.

Discorso diverso se si possiede un PC con Windows 10 preinstallato: in questo caso non è possibile seguire la procedura in questione.