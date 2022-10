Come trasferire un profilo Netflix da un account all'altro?

Da qualche giorno, Netflix ha abilitato il trasferimento del profilo, che da molti è visto come un primo step in vista del blocco alla condivisione dell'account. Ma come si fa il trasferimento?

Netflix in queste ore sta informando gli utenti della possibilità di abilitare l'opzione già da subito.

Il trasferimento dell'account permette di trasferire un profilo da due abbonamenti. Si tratta di un'opzione sicuramente molto interessante, che include i suggerimenti, la cronologia di visione, La mia lista, i giochi salvati, le impostazioni e altro. Netflix evidenzia che non comporterà il trasferimento dei dati di pagamento ed i profili bambini, mentre tutti i giochi salvati ed i processi di gioco collegati ad un profilo saranno trasferiti sul nuovo account.

Trasferire un profilo è molto semplice: dopo aver effettuato il login nel proprio profilo, basta cliccare in alto a destra sull'immagine profilo e quindi cliccare su "trasferisci profilo". A questo punto il sistema proporrà tre tre step che vi guideranno attraverso la procedura.

E' possibile accedere a tutte le informazioni sul trasferimento degli account direttamente attraverso la pagina di Netflix dedicata.

Netflix evidenzia che questa funzione è progettata per "le persone si muovono. Le famiglie crescono. Le relazioni cambiano. La vita continua e la funzionalità "Trasferimento di profilo" prova a renderti le cose più semplici. Se attivi questa funzionalità, tutte le persone con accesso al tuo account potranno trasferire un profilo idoneo in un nuovo account. L'attivazione di questa funzionalità non comporterà la disconnessione di altri dispositivi dal tuo account né impedirà a nessuno di usare il tuo account Netflix".