Come trasferire la proprietà di un file Google Drive? Non è difficile

Dopo avervi spiegato come gestire al meglio lo spazio su Google Drive, vediamo ora come svolgere un'altra importante operazione sul servizio di cloud storage di Big G, che vi verrà particolarmente utile quando dovrete collaborare con altri utenti al medesimo documento. Come si trasferisce la proprietà di un file di Google Drive da un utente all'altro?

Una risposta ufficiale arriva dai documenti del supporto di Google, che ci spiegano che è possibile trasferire la proprietà di un file di Google Drive direttamente dall'app di Drive o dall'UI del file stesso. Nel primo caso, dovrete semplicemente aprire Drive, individuare il documento e cliccarci sopra con il tasto destro del mouse. Dopodiché, dovrete cliccare su "Condividi" e, dopo aver inserito il nome del destinatario, dovrete cliccare sulla freccia rivolta in basso accanto a quest'ultimo: dall'elenco di opzioni, poi, vi basterà cliccare su "Trasferisci Proprietà" e inviare il documento.

Il procedimento è molto simile se vi trovate il file da condividere aperto davanti a voi in Fogli, Presentazioni o Documenti Google: nell'angolo in alto a destra del documento dovrete infatti cliccare su Condividi, inserire il destinatario e, sempre utilizzando la freccia verso il basso a destra del nome, cliccare su "Trasferisci Proprietà", per poi inviare il documento. Sempre da qui, potrete anche annullare il trasferimento di un file, ammesso che il nuovo proprietario non lo abbia già accettato.

Se invece vi è stato inviato un file e dovete accettarne o rifiutarne la proprietà, il procedimento è semplice: ogni volta che riceverete un documento, infatti, verrà inviata una mail all'indirizzo collegato al vostro account, nella quale avrete la possibilità di accettare o di rifiutare il file. Se doveste aver perso il messaggio di posta elettronica, però, vi basterà aprire Drive e digitare "pendingowner:me" nella barra di ricerca: vi appariranno tutti i documenti in attesa di accettazione. Selezionate quello che vi interessa con il tasto destro, cliccate su Condividi e poi su "Accetta" o su "Rifiuta". Semplice, no?