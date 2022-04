Come faccio a trasferire WhatsApp su un altro telefono? Su Android e iPhone

In attesa di scoprire quale sarà il futuro della piattaforma di messaggistica verde, dopo il via libera ai piani a pagamento su WhatsApp per il settore Business, torniamo a scavare tra le sue funzionalità per scoprire come trasferire i dati su Android e su iOS.

Quando si è in procinto di acquistare un nuovo smartphone, WhatsApp può davvero rappresentare una spada di Damocle. Per fortuna, se vi interessa sapere come spostarsi su un nuovo fiammante dispositivo siete nel posto giusto, poiché sono necessari davvero pochissimi passi.

Da Android a un altro device Android è sufficiente effettuare il backup tramite Google Drive. Per avviare questa procedura, prendere il vecchio smartphone, collegarlo al Wi-Fi ed entrare su WhatsApp. A questo punto, premendo sui tre puntini in alto a destra, selezionare Impostazioni. Scegliere "Chat" e subito dopo "Backup delle chat". Adesso procedere innanzitutto con il collegamento a Google Drive nella porzione inferiore della schermata, poi premere il bottone "Esegui backup" e attendere la fine del processo.

Una volta terminato, è possibile spegnere il dispositivo e accendere il nuovo smartphone, collegarlo al Wi-Fi e scaricare WhatsApp dal Play Store. Se il primo passaggio è stato eseguito correttamente, dopo aver verificato il numero di telefono apparirà immediatamente la richiesta di recupero dei file e delle conversazioni. Mettetevi comodi, perché ci vorrà un po' di tempo a seconda della velocità della rete e dello smartphone.

Tra iPhone e iPhone la procedura è piuttosto simile. Aprire WhatsApp sul vecchio dispositivo iOS, entrare nelle Impostazioni e seguire lo stesso percorso, prima "Chat" e successivamente "Backup". In questa schermata eseguire il backup tenendo a mente che sarà necessario, invece di Google Drive, avere un account iCloud correttamente configurato. Una volta terminato, spegnere il vecchio device e impostare il nuovo esattamente come su Android.

Oggigiorno non è possibile lo scambio tra piattaforme, ma siamo in attesa di novità in questo senso, dopo i primi rumor sul trasferimento da Android a iPhone su WhatsApp.

Da iOS ad Android è possibile solo su dispositivi Samsung sfruttando la tecnologia Smart Switch, che però necessita di un collegamento cablato tra i due smartphone tramite un cavo Lightning/USB-C. Lo smartphone Samsung dev'essere compatibile con Smart Switch 3.7.22 e non deve essere stato ancora attivato. Accendere l'iPhone, collegarlo al Samsung spento e solo successivamente accendere anche quest'ultimo.

A questo punto seguire le istruzioni di Smart Switch e, a richiesta, scansionare il QR Code che appare a schermo su iPhone. Poi iniziare la procedura su iOS e continuare anche su Samsung. Una volta attivato del tutto il telefono Android, aprire WhatsApp e fare il login con la stessa utenza usata su iPhone, dopodiché, quando verrà richiesto, selezionare "Importa".