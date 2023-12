Come trasformare una foto in sticker su Instagram? Annunciata la novità IA

Ormai Instagram si sta riempiendo di nuove feature, con le quali talvolta è difficile restare al passo. Dopo avervi spiegato come mandare gli auguri di Natale su Instagram, oggi vi sveliamo una funzione che vi permette di trasformare una fotografia in uno sticker utilizzando l'IA.

Grazie all'IA Segment di Meta, i creator di Instagram possono ora trasformare in sticker le proprie immagini provenienti dal rullino della fotocamera dello smartphone. Gli sticker possono essere creati caricando fotografie e video dall'app Fotocamera o scegliendo fotografie e video tra quelli disponibili su Instagram.

Il modello IA vi permette di "tagliare" qualsiasi oggetto da un'immagine presente su Instagram con un solo tocco, un po' come la funzione che vi dà la possibilità di trasformare le fotografie in sticker su iOS. In effetti, il funzionamento delle due feature è piuttosto simile. Dopo aver caricato un media sul social network di Meta - che si tratti di video o foto - vi basterà toccare e tenere premuto sul soggetto di vostro interesse perché questo venga riconosciuto in automatico dall'IA.

Quest'ultima, poi, si occuperà di ritagliare il soggetto dell'immagine, realizzando uno sticker da utilizzare poi per decorare altre foto e altri video, oppure da inserire in Reel, Storie e altri tipi di contenuti. A differenza dell'IA di Apple su iOS, però, quella di Meta vi permette anche di ritoccare leggermente il soggetto, modificandone i bordi in modo da ottenere uno sticker di qualità più alta.

Al momento, comunque, la funzione è disponibile solo in beta per pochissimi utenti, per giunta solo su smartphone. Quando gli sticker di Instagram saranno disponibili per tutti - con ogni probabilità nel corso del 2024 - essi potranno essere realizzati con la funzione "Crea" del social network, la stessa con la quale potete creare quiz, sondaggi, countdown e via dicendo.