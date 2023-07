Come trasformare le foto in sticker su iPhone? Si può fare

Dopo aver parlato di alcune funzionalità di iOS 17 che potrebbero essere limitate, continuiamo a spulciare le novità presenti nel nuovo sistema operativo in arrivo il prossimo autunno. In particolare, ce n’è una che consente di trasformare qualsiasi foto in sticker da utilizzare su iMessage.

Ciò che bisogna fare è semplicemente aprire un’immagine presente nell’app Foto o in File, quindi toccare e tenere premuto sul soggetto principale della foto (che può essere una persona, un animale domestico o qualsiasi altro oggetto) e quindi dal menù contestuale che comparirà inalzo fare tap su “Aggiungi adesivo”. A questo punto l’applicazione procederà con il salvataggio nella lista degli sticker dell’app Messaggi che sono mostrati quando si fa tap sull’apposita opzione.

Il sistema è valido ovviamente anche per le Live Photos: in questo caso basta scegliere il frame desiderato e tenere premuto sul soggetto, cliccando poi su “Aggiungi Sticker”.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato una guida che spiega come installare beta pubblica di iOS 17 sul vostro iPhone, ed a cui vi rimandiamo per tutti i dettagli.



Su queste pagine nelle scorse ore abbiamo anche segnalato tre nuove funzionalità interessanti in arrivo sull'app Messaggi con iOS 17: l'app di Messaggistica è tra le più toccate dal nuovo major update che sarà rilasciato il prossimo autunno.