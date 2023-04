Come trasformare un PDF in audio? Si può effettivamente fare

Non tutti sono dei grandi lettori, specie quando i libri da leggere sono dispense universitarie, manuali o documenti di lavoro. Per aiutarvi nella lettura dei vostri file PDF, però, esistono diversi tool di conversione in audiolibro dei documenti, grazie ai quali pagine e pagine di scritti possono diventare un semplice audio da ascoltare ovunque.

Uno di questi tool è il sito web Natural Reader, che vi permette di trasformare i vostri PDF in file MP3 e in audiolibri in modo gratuito. Tra le lingue supportate dal sito web troviamo anche l'italiano, il che lo rende perfetto gli utenti nostrani. Per effettuare la conversione, aprite il sito web e cliccate su "start for free", poi selezionate la vostra lingua e la voce che volete venga utilizzata per la sintesi vocale.

Fatto ciò, trascinate il file PDF nella finestra successiva e, dopo qualche secondo di processing, vedrete il vostro PDF tradotto in un "copione" pronto per essere recitato. Potete ascoltare il vostro audiolibro direttamente dal web, oppure scaricarlo in formato MP3 e portarlo sempre con voi: per quest'ultima feature, però, dovrete sottoscrivere un abbonamento a pagamento a Natural Reader. Il sito web, inoltre, ha anche un'utile estensione per Chrome che vi permette di leggere articoli e pagine web direttamente dal browser!

Un tool gratuito è invece Zamzar, che vi permette di convertire file fino a 50 MB di peso in audiolibri in formato MP3. Per utilizzare Zamzar, recatevi ancora una volta sulla pagina web del servizio, caricate il vostro file PDF e scegliete il tipo di documento in cui convertirlo. Il processo di conversione potrebbe richiedere qualche minuto, ma al temine avrete un audiolibro pronto per essere ascoltato.

Se invece volete utilizzare un tool offline, su Windows è lo stesso Acrobat Reader di Adobe a permettere agli utenti di "leggere" il proprio PDF. Per utilizzare la funzione, vi basterà andare su "Vista" e poi, nel sottomenu dedicato, cliccare su "Leggi": qui potrete decidere se leggere una sola pagina o l'intero documento, oppure ancora se attivare o disattivare la lettura automatica del testo.

Su Mac potete usare sempre Acrobat Reader, ma la feature di lettura del testo è disponibile anche sull'app Anteprima preinstallata su ogni desktop di Cupertino. Per avviare la lettura del testo, vi basterà usare l'app per aprire un file PDF, per poi recarvi nel menu "Modifica". Nella tendina di questo menu troverete la sezione "Voce": cliccandovi sopra troverete le due opzioni "Inizia riproduzione vocale" e "Termina riproduzione vocale", che vi permetteranno di leggere i vostri file PDF.