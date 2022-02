Come trasformare la Tessera Sanitaria in CNS? L'alternativa a SPID e CIE

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato quali informazioni contiene la Tessera Sanitaria, indicando cosa c'è dietro al microchip. Non tutti sanno però che la Tessera Sanitaria può anche essere utilizzata come Carta Nazionale dei Servizi per accedere alle piattaforme della pubblica amministrazione.

Per utilizzarla per questo scopo, però, è necessario procedere con l'attivazione.

Nella fattispecie, per poter utilizzare la Tessera Sanitaria come CNS è necessario recarsi presso un ufficio della Regione nella quale si risiede, dove l'impiegato di turno provvederà a consegnare una busta con il PIN che è necessario per utilizzarla.

Chiaramente, il solo PIN non basta ed è anche necessario dotarsi di un lettore di smart card certificato da collegare al PIC, che permetterà di inserire la card al suo interno. Tale lettore deve essere conforme allo standard PC/SC ed alla norma 7816-3 con specifiche CCID. Per utilizzarlo è anche necessario installare i driver ad hoc sul PC in questione, tramite la pagina dedicata indicata direttamente sulla confezione.

La Carta Nazionale Servizi può essere utilizzata per l'accesso a molti dei servizi della Pubblica Amministrazione anche per coloro che non sono provvisti di SPID.

Qualche ora fa, abbiamo spiegato come richiedere lo SPID per un genitore anziano, tramite il sistema di delega.