Come trasformare una TV in una smart TV? I nostri consigli

Se avete acquistato un TV negli ultimi due anni, questa guida sarà praticamente inutile per voi. In caso contrario, potreste averne bisogno. Resta il fatto che, con l'arrivo di servizi di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+ ed Infinity, l'esigenza di avere a disposizione su TV tutte le app delle piattaforme OTT è incessante.

Ma come fare per trasformare una TV "tradizionale" in una smart tv?

Da qualche anno sono disponibili sul mercato vari dongle, proposti da Amazon, Google e Xiaomi, che vanno agganciati alla porta USB ed HDMI del televisore e permettono di installare su di essi tutte le applicazioni di cui abbiamo bisogno.

Non possiamo non partire da Amazon Fire TV Stick, che nella versione Lite è disponibile a 29,99 Euro su Amazon e rappresenta l'offerta base della linea, composto anche dal modello "liscio" a 39,99 Euro e quello 4K a 59,99 Euro.

In alternativa, sono disponibili tutti i Chromecast di Google a partire da 39 Euro ed offrono un'esperienza utente pressochè identica.

E' disponibile però da qualche tempo in Italia anche lo Xiaomi Mi TV Stick, il dongle di Xiaomi con tanto di telecomando e supporto a Google Assistant che è disponibile a 29,99 Euro.

Restano sempre percorribili le vie che portano ai set-top-box basati su Android TV, ma il nostro consiglio è di puntare sui dongle.