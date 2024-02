Come si trasporta un'arma nucleare in autostrada? Ce lo insegna il governo americano

Molti tra noi potrebbero essere passati accanto un'arma nucleare senza neanche saperlo. Per quanto possa apparire un'affermazione azzardata, dopo aver letto in che modo il governo americano trasporti spesso armi nucleari lungo le autostrade di tutto il Paese, potresti ricrederti.

E’ palese che il trasporto di tali armi sia un’operazione estremamente delicata, ciononostante viene frequentemente effettuata come se nulla fosse. Dopo aver capito come studiare la fusione nucleare, scopriamo questo bizzarro evento.

In particolare, i camion utilizzati per trasportarli sembrano totalmente anonimi e vengono affiancati sempre da auto senza segni distintivi per non destare sospetti. Tutto ciò rende praticamente impossibile individuare i convogli sulla strada.

Molti di voi saranno quindi sorpresi di sapere che l'Office of Secure Transportation (OST) trasporta costantemente queste armi attraverso il Paese. Per avere le idee più chiare, sarà sufficiente osservare il recente video del canale YouTube Half as Interesting.

Come è facile immaginare, ci sono molti rischi da affrontare nel trasportare un’arma nucleare in un veicolo alimentato a carburante su un’autostrada pubblica. Non stupiscono dunque, le straordinarie misure di sicurezze adottate.

Gli autotreni che vengono utilizzati, sono appositamente progettati per proteggere il loro contenuto in ogni contesto. Sono dotati infatti di porte in acciaio da oltre 30 centimetri e pneumatici antiforatura. Inoltre, in caso di incidente il rimorchio si riempie automaticamente con una schiuma a rapida espansione per ammortizzare il delicatissimo carico. Il rimorchio può anche resistere a un incendio di carburante della durata di un'ora prima che il suo contenuto venga danneggiato. Non vi basta?

Sappiate allora che ciascun camion è accompagnato da un convoglio di agenti OST armati sia sulla strada che in volo. Infine, come estrema misura di sicurezza, in caso di furto il veicolo sarebbe dotato anche di dispositivi di sicurezza top-secret che ucciderebbero gli intrusi immediatamente. Ma a questo punto sorge spontanea una domanda: perché mai trasportare armi nucleari?

Per quanto ci sia un disegno di legge per impedire all’IA di lanciare armi nucleari, il plutonio tende purtroppo a degradarsi nel tempo, rendendo necessarie fasi di test e di mantenimento continue. Ciò richiede il loro spostamento in strutture diverse, a volte distanti anche migliaia di chilometri.