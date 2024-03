Come fare Trova e sostituisci su Mac? Su Pages è molto semplice

Dopo aver spiegato come chiudere i processi in background su Mac, continuiamo a parlare delle funzionalità offerte dai software di Apple. Questa volta però ci soffermiamo su Pages, l’editor di testo preinstallato in macOS, e sulla funzionalità “Trova e sostituisci”.

Questa feature è molto utile in quanto consente di cercare parole, frasi, numeri e caratteri specifici per sostituirli in maniera veloce, senza farlo a mano.

Accedervi è molto semplice: basta infatti fare click sull’icona rettangolare con il riquadro diviso quasi a metà nella barra degli strumenti e quindi selezionare “Trova e sostituisci”. A questo punto, nella barra di ricerca non dovrete fare altro che inserire la parola o la frase che si desidera cercare e quindi fare click su “sostituisci tutto” se lo si vuole fare in tutto il documento, oppure “sostituisci e trova” per farlo solo nel primo risultato di ricerca.

Si tratta di una funzione molto interessante che rientra tra i consigli per i neofiti che vogliono usare al meglio macOS, che abbiamo pubblicato nella giornata di ieri su queste pagine e che abbracciano anche altri comparti dell’OS.