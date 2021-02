Come trovare gli alieni? L'inquinamento (loro) potrebbe aiutarci

Non abbiamo ancora trovato gli alieni. Come fare, quindi? Gli esperti si stanno focalizzando su una risposta. Una nuova ricerca suggerisce un metodo particolare: cercare il loro l'inquinamento, qualcosa che potrebbe essere "facile" da individuare nei pianeti di una possibile civiltà extraterrestre.

Il team parla del biossido di azoto gassoso (NO 2), che potrebbe essere utilizzato per trovare civiltà aliene. Sulla Terra, il gas è un sottoprodotto della combustione - così come ben sappiamo - e potrebbe essere visibile nelle osservazioni delle atmosfere di pianeti lontani con i telescopi di nuova generazione, come ad esempio il James Webb.

“Sulla Terra, la maggior parte del biossido di azoto viene emesso dalle attività umane, come le emissioni dei veicoli e le centrali elettriche a combustibili fossili", afferma l'autore Ravi Kopparapu del Goddard Space Flight Center della NASA. "Nella bassa atmosfera (da circa 10 a 15 chilometri), l'NO 2 derivante dalle attività umane predomina rispetto alle fonti non umane".

Altri studi, ad esempio, hanno analizzato i clorofluorocarburi (CFC), prodotti industriali ampiamente utilizzati come refrigeranti. C'è, tuttavia, un piccolo problema: certi tipi di gas che indicano la presenza di "civiltà industriali", vengono composti naturalmente. Toccherà quindi agli esperti indicare se le quantità siano idonei per una presenza aliena.

"Sulla Terra, circa il 76 percento delle emissioni di NO 2 sono dovute all'attività industriale", ha spiegato Giada Arney della NASA Goddard. Insomma, ci sarà molto da studiare. Ovviamente questi gas sono i principali responsabile del riscaldamento climatico.