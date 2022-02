Come trovare canali in HD su digitale terrestre? Basta poco

Sono sempre più i canali in alta definizione disponibili sulla piattaforma digitale terrestre, anche in occasione dello switch off al DVB-T2 che ormai è iniziato da qualche settimana ed è nel bel mezzo. Ma come fare per agganciare i canali in HD?

La prima cosa da fare è accertarsi che il proprio TV o decoder supporti l'alta definizione: per farlo basta semplicemente sintonizzarsi ad un canale in HD come Canale 5 HD presente alla posizione 505 o La7 HD al 507. Se riuscite a vederlo, allora significa che il vostro apparato è di ultima generazione e lo supporta senza troppi problemi, contrariamente no.

Se la risposta è affermativa, l'unica cosa che vi resta da fare è effettuare una ricerca dei canali (automatica) e quindi procedere con l'ordinamento dei canali. In alcune circostanze, i canali in HD potrebbero apparire dopo la posizione 500 della guida TV, ma su queste pagine abbiamo spiegato come fare per spostare il canale 501 su 1: la procedura è uguale per tutti i canali e consigliamo di seguirla se volete evitare di avere la guida TV disordinata e per averli sempre in posizioni comode.

Nelle prossime settimane, comunque ci saranno altre modifiche all'ordinamento dei canali e come sempre consigliamo di restare su queste pagine per tutti i dettagli.