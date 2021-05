Come trovare canali Rai sul digitale terrestre? Frequenze e numerazione

Lo scorso anno vi abbiamo spiegato come sintonizzare i canali di Mediaset e Rai su digitale terrestre, ma nonostante siano facilmente agganciabili, ancora in molti hanno problemi con la ricerca. Vi spieghiamo però come fare.

Se avete tentato la ricerca automatica senza riuscire a trovarli, a questo punto non vi resta che passare alla ricerca manuale.

Come abbiamo spiegato nella nostra guida relativa alle frequenze e numerazione del digitale terrestre, infatti, la Rai dispone di vari Mux che permettono di agganciare i vari canali.

Il Mux Rai 1 ha frequenze che variano a seconda della vostra residenza, ed è posizionato alle bande VH ed UHF: questo comprende i primi tre canali Rai e Rai News 24, presente all'LCN 24. Il Mux Rai 2 invece permette di aggancaire Rai 5, Rai Storia e Rai Sport e viene sintonizzato sul canale 30 della banda UHF con frequenza 546 MHz. Nel Mux Rai 3 troviamo invece Rai 4, Rai Movie, Rai Premium, Rai Gulp, Rai Yoyo e Rai 1 HD (al 501 ma può essere spostato anche all'LCN 1) ed è disponibile sul canale 26 della banda uHF con frequenza 512 MHz.

I Mux Rai 4 e Rai 5 invece includono tutti i canali in HD: Rai Sport+, Rai2, Rai 3, Rai 4 e Rai Premium e si possono raggiungere rispettivamente ai canali 40 UHF/626MHz e 11 VHF/219,9MHz.

Ovviamente tali frequenze si riferiscono a tutto il territorio italiano, e potrebbero cambiare su base regionale.