Come trovare e cancellare i vecchi tweet? La guida adesso che c'è X

Tutti abbiamo degli scheletri nell'armadio. Nell'epoca dei social media, però, alcuni potrebbero aver pubblicato dei contenuti indesiderabili sul web di cui ora si pentono e che vorrebbero rimuovere. Per esempio, sapete come fare per rimuovere i vostri vecchi tweet? Ora che Twitter ha cambiato nome in X le cose sono cambiate!

Il processo di eliminazione dei vecchi tweet non è mai stato dei più semplici, e ora che Twitter è diventato X le cose si sono fatte ancora più complicate. Per prima cosa, effettuate il login al vostro account Twitter/X. Fatto ciò, avrete due opzioni. La prima, quella da preferire in caso i tweet incriminati siano pochi e non siano troppo indietro nel tempo, è quella di scorrere manualmente la propria timeline, selezionare e cancellare uno per uno i contenuti da rimuovere.

Se però vi siete ricordati di aver pubblicato qualche post ambiguo una decina d'anni fa e temete che quest'ultimo possa crearvi dei problemi personali o lavorativi, c'è un'altra soluzione che può fare al caso vostro. Anziché scorrere per ore la vostra timeline, infatti, potete richiedere l'archivio dei vostri dati di Twitter. Per farlo, vi basterà accedere a Twitter dal web, cliccare sulla vostra foto profilo e, poi, su "Impostazioni e Privacy", su "Il mio account" e, infine, su "Scarica i miei dati". Cliccate su "Richiedi dati" e riceverete un link di download per il vostro archivio Twitter. Scaricatelo.

L'archivio Twitter è in formato ZIP: apritelo con uno dei metodi che vi abbiamo consigliato nella guida all'apertura dei file ZIP su Windows (o in quella all'apertura dei file ZIP su Mac) e scorretelo fino al file "Index.html". Aprite quest'ultimo nel browser e vedrete un'UI a calendario che vi permetterà di scorrere agevolmente la timeline di Twitter fino all'apertura del vostro profilo. Così facendo, potrete identificare facilmente tutti i tweet da eliminare, compresi quelli vecchi di diversi anni.

Fatto ciò, cliccate sui post da cancellare, che si apriranno automaticamente nel browser. Eseguite infine la classica procedura per l'eliminazione dei tweet che vi abbiamo illustrato nell'apertura di questa guida e avrete concluso la procedura. Ovviamente, potete ripetere queste azioni per un numero anche molto elevato di post e di contenuti, se lo desiderate.