Come trovare categorie nascoste su Netflix? Non ci sono solo i codici

Se siete degli appassionati di film e serie TV, vi ricorderete sicuramente della questione dei codici nascosti di Netflix. In parole povere, nel corso degli anni la community ha scovato parecchie "categorie nascoste" relative alla piattaforma di Reed Hastings, comprendendo come accedervi. Ebbene, ora c'è una "novità".

Non sappiamo in realtà se si tratti o meno di un nuovo metodo utilizzato dalla piattaforma per gestire internamente i contenuti presenti nel suo ampio catalogo, ma il recente lancio della nuova categoria Short-Ass Movies di Netflix ha fatto emergere una possibilità che in molti potrebbero non conoscere relativamente ad alcune "sezioni nascoste" che gli utenti sono soliti raggiungere aggiungendo un codice numerico al termine di uno specifico URL.

Più precisamente, l'arrivo della categoria Short-Ass Movies ha messo in evidenza la possibilità di accedere a determinate sezioni mediante degli URL "ridotti". Più precisamente, per quel che concerne la nuova categoria, l'URL è netflix.com/shortassmovies. Come potete vedere collegandovi a quest'ultimo, Netflix sembra aver implementato "internamente" una sorta di shortener degli URL, che indirizza poi alle categorie legate al Paese dell'utente (nel nostro caso, l'Italia).

Effettuando alcuni test in merito, abbiamo notato che Netflix ha iniziato a proporre questo metodo anche per altre categorie. Per intenderci, netflix.com/anime funziona correttamente, consentendo agli utenti di accedere rapidamente all'apposita sezione. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che da browser quest'ultima risulta "nascosta", in quanto dal pulsante "Generi" delle pagine "Serie TV" e "Film" è possibile accedere solamente alle sezioni "Serie Anime" e "Film Anime", diverse dalla più generica "Anime". Tra l'altro, nemmeno cercando "Anime" sul portale Web di Netflix si riesce ad accedere alla pagina coinvolta.

Insomma, capite bene che può trattarsi di una possibilità interessante per raggiungere le "sezioni nascoste" di Netflix, ma c'è da dire che lo shortener per il momento risulta molto limitato, in quanto parecchie categorie non sembrano risultare accessibili in questo modo. Tuttavia, potremmo aver scovato i primi segnali relativi a un nuovo metodo utilizzato internamente dalla piattaforma per "mettere in lista" i contenuti, che potrebbe risultare più comodo rispetto ai classici "codici segreti" scovati dalla community nel corso degli anni. Insomma, era interessante approfondire la questione, anche se per il momento potreste voler continuare a usare il "vecchio metodo".