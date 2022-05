Come trovare il Codice TV per il telecomando universale?

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo spiegato come funzionano i telecomandi universali per la TV, che rappresentano una soluzione ideale per coloro che si ritrovano con i telecomandi originali delle TV non funzionanti o rotti. Ma come si configurano?

Nel momento in cui si acquista un telecomando universale tra i numerosi modelli proposti sul mercato dai vari brand, è bene effettuare la sintonizzazione che permette di configurarlo con il TV, in modo tale da consentirgli di comunicare.

La procedura è diversa per ogni marchio, ma in linea generale, sul telecomando è presente un led su di esso che una volta premuto sul pulsante SET o Configura inizia a lampeggiare. E' a questo punto che è necessario inserire manualmente il codice del TV.

Per ogni telecomando il codice del TV è diverso e per scoprire quello del vostro modello il sistema più semplice è affidarvi al caro e vecchio Google, cercando "codice telecomando universale [MARCHIO DEL TELECOMANDO] per [MODELLO TELECOMANDO]". Vi ritroverete di fronte una lista dei vari marchi di televisori, che se troppo lunga può essere navigata semplicemente cercando all'interno della pagina con CTRL + F. Inserite il marchio del TV ed il gioco è fatto.

In alcuni casi, soprattutto nei modelli più moderni, è presente un libretto d'istruzioni o un QR Code che se scansionato rimanda direttamente a tali pagine.