Come trovare i codici sconto CHILI? La sezione 'nascosta' dell'app per i film

Con l'arrivo dei film gratis in Italia su CHILI, la piattaforma di noleggio e acquisto di pellicole e serie TV è divenuta sempre più popolare, ma ad aumentare, oltre agli utenti, sono state anche le iniziative promozionali.

Tenerne traccia potrebbe rappresentare un bel rompicapo, soprattutto per chi è solito attivare numerosi codici sconto nel corso del tempo. Tuttavia, è possibile verificare i codici promozionali disponibili e controllarne scadenza e regolamento direttamente sullo smartphone.

Infatti, sull'app di CHILI, presente sia sull'App Store che sul Play Store, esiste una sezione specifica, appositamente pensata per tenere sotto controllo i codici promozionali presenti sul proprio profilo. Per accedervi, è sufficiente aprire l'app, effettuare il login e premere sull'icona a tre linee orizzontali presente sulla schermata principale in alto a sinistra.

Una volta aperto il menu laterale, scegliere la voce My CHILI e scorrere lateralmente alla voce "Codici Promozionali". In questa sezione dedicata si potrà tenere traccia dei codici attivi e ottenere informazioni relative al loro stato di utilizzo, oltre ad avere accesso, con un collegamento rapido, ai titoli del catalogo interessati dalla promozione.

