Come trovare gli elementi salvati su Instagram? Basta poco per memorizzare foto e video

Dopo avere visto come non ricevere pubblicità su Instagram, torniamo ancora una volta sul social network di Mark Zuckerberg e soci per rispondere a un’altra domanda che diversi utenti potrebbero farsi: come si vedono gli elementi salvati su Instagram? Dove si trovano? Eccovi i passaggi da seguire.

Sarà capitato a tutti di vedere nel proprio feed Instagram fotografie, video, Reel o altri contenuti particolari, interessanti o magari davvero divertenti. Salvarli è semplicissimo, in quanto ogni contenuto presenta il simbolo classico del segnalibro che, alla sua pressione, lo porta automaticamente nella scheda degli “Elementi Salvati”. Tuttavia, qualcuno potrebbe perdere di vista tale sezione.

Trovarla è però estremamente semplice, in quanto è sufficiente premere in basso a destra sulla icona del profilo personale, poi in alto a destra sul menu a tre linee (detto anche menu “hamburger”) e, infine, sulla voce dedicata proprio agli elementi salvati con lo stesso simbolo del segnalibro. A questo punto, l’applicazione vi mostrerà i post (quindi fotografie, video e Reel) da voi memorizzati e anche i file audio presi dai Reel stessi.

In tale schermata potrete dunque rimuovere i contenuti che non vi interessano più dagli elementi salvati, semplicemente aprendoli e premendo nuovamente sul simbolo del segnalibro. O ancora, premendo sui tre puntini verticali in alto a destra potrete selezionare più elementi e toglierli in un colpo solo, o aggiungerli a una collezione che potrete nominare a vostro piacimento.

Tra le altre guide da noi trattate di recente abbiamo anche visto come visualizzare il feed Instagram in ordine cronologico.