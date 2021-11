Come trovare le migliori offerte Black Friday? Occhio ai finti sconti

Dopo aver spiegato cosa significa Black Friday e dove fonda le sue radici questa ricorrenza dedicata allo shopping, vi spieghiamo come trovare le migliori offerte del Venerdì Nero dello Shopping.

Il primo consiglio è, ovviamente, di monitorare i prezzi anche nei giorni immediatamente precedenti al 26 Novembre. Il motivo è facile da intuire: in alcune circostanze i negozi potrebbero aumentare il costo di qualche prodotto per poi proporre finti sconti nel corso del Black Friday proponendo finti risparmi che, di fatto, permettono di acquistare il prodotto al prezzo di listino.

Nel caso di Amazon, consigliamo di installare l'estensione per i browser Keepa: in questo modo in fondo alla scheda del prodotto sarà possibile accedere allo storico del prezzo che permette di quantificare il risparmio reale.

Occhio anche ai prodotti hi tech e d'informatica: se non siete convinti dal prezzo proposto durante il Black Friday attendete, visto che il lunedì successivo (il 29 Novembre) andrà in scena il Cyber Monday dedicato esclusivamente a queste categorie.

Consigliamo anche di fare una comparativa dei prezzi su Google Shopping: inserendo il nome del prodotto è possibile capire se qualche altro negozio lo offre a prezzo più basso. State attenti ovviamente ai metodi di pagamento: per quelli meno conosciuti è consuetudine preferite PayPal al bonifico.

Chiaramente, poi, consigliamo sempre di monitorare il nostro hub dedicato al Black Friday per non perdervi nemmeno uno sconto.