Come trovare le migliori offerte di elettricità e gas? C'è uno strumento 'nascosto'

I rincari con cui stanno facendo i conti milioni di italiani stanno spingendo sempre più cittadini a cambiare operatori per l’energia elettrica e gas. Sempre più persone sono tempestate da telefonate pubblicitarie di operatori che propongono offerte convenienti, ma lo sono davvero?

Nel raccomandarvi a non accettare a busta chiusa offerte senza controllare tutte le condizioni sui prezzi, sull’andamento e sulle possibili variazioni, vi portiamo oggi a conoscenza di uno strumento messo a disposizione direttamente dall’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti ed Ambiente (ARERA) che permette di confrontare e trovare le migliori offerte per l’elettricità e gas.

Il Portale delle Offerte è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo ed è completamente gratuito, oltre che non richiede l’inserimento di alcun tipo di dato. Quindi potete stare tranquilli che non verrete ricontattati via mail o telefonicamente nei giorni successivi.

Ciò che bisogna fare è selezionare il tipo di offerta (energia elettrica, gas, dual fuel), inserire il CAP della propria fornitura e scegliere che tipo di promozione si desidera visualizzare (prezzo fisso, prezzo variabile). Cliccando sul tasto “avanti” si dovrà rispondere ad un questionario sui propri consumi ed abitudini che permetterà al sistema di fornire una lista delle offerte più in linea con le proprie abitudini.

Ricordiamo che sul sito di Arera è possibile anche verificare i consumi con SPID e CIE.