Come trovare la password dell'ID Apple? Non è poi così complicato

Dopo avervi spiegato cosa sono le Chiavi di sicurezza per gli ID Apple, che rafforzano l'autenticazione a due fattori, vi sveliamo ora i sistemi che potete utilizzare per recuperare la password del vostro ID Apple. Quest'ultima, infatti, è fondamentale per eseguire tantissime azioni su iPhone, iPad e Mac: meglio tenerla sempre in mente!

Se avete dimenticato la password del vostro ID Apple, la cosa migliore da fare è essere sicuri di averla dimenticata. No, non stiamo scherzando: se i sistemi di autenticazione di Cupertino vi dicono che la password inserita è sbagliata, provate almeno un paio di volte a reinserirla, facendo attenzione che le maiuscole, le minuscole, i numeri e i simboli siano al posto giusto. Si tratta di un consiglio semplice, ma a volte un controllo in più evita molti grattacapi.

Se invece avete un totale vuoto di memoria, il vostro browser potrebbe esservi d'aiuto. Per esempio, se avete un PC connesso ad iCloud, vi basterà accedere alle password salvate nel vostro browser e cercare quella di iCloud nelle Impostazioni, per poi inserirla nel dispositivo che la richiede. Potete fare lo stesso anche dall'iPhone: se avete le password memorizzate e salvate su iCloud, quella del vostro ID Apple potrebbe trovarsi nell'apposito sottomenu nelle Impostazioni del Melafonino.

Un'altra possibilità è quella di collegarvi al vostro Apple ID da un altro dispositivo già connesso al vostro account e diverso da quello che richiede la password. In questo modo, infatti, potrete facilmente recuperare o modificare la vostra password senza dover passare per il reset o per l'assistenza clienti della Mela Morsicata.

Se nessuna di queste vie funziona, la cosa migliore da fare è resettare la password del vostro ID Apple utilizzando l'apposita pagina di recovery del profilo Apple o tramite la pagina dei device verificati di Apple. Se avete più device connessi al medesimo ID Apple, le cose si fanno molto più semplici: per resettare la password, infatti, vi basterà inserire un codice numerico inviato ai vostri altri iDevice, che permetterà di accedere direttamente alla pagina di inserimento della nuova password per il vostro account. Altrimenti, dovrete richiedere un link di autenticazione via mail e, successivamente, accendo alla vostra casella di posta, impostare manualmente una nuova password.