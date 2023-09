Come trovare la password del Wi-Fi sul telefono? Non è poi così complicato

Dopo avervi dato qualche consiglio per non consumare la batteria su Android, eccoci di nuovo a parlare del robottino verde, stavolta per rispondere a una domanda leggermente più specifica: esiste un modo per trovare le password del Wi-Fi salvate sullo smartphone?

La risposta è chiaramente sì: su Android è possibile condividere le password del Wi-Fi relative alle reti che avete precedentemente salvato sul vostro device, ovviamente con riferimento a quelle reti a cui vi siete connessi in precedenza.

Se, per esempio, avete ancora la password "di serie" del vostro router e ricordarla è un'impresa ogni volta che vengono degli ospiti a casa, non dovrete fare altro che tirare fuori dalla tasca lo smartphone e dettarla.

Per prima cosa, sbloccate lo smartphone e andate nelle Impostazioni del telefono. Spostatevi su Reti oppure su Wi-Fi, a seconda di come sono organizzate le impostazioni sul vostro smartphone. A questo punto, oltre allo scanner per le reti nei paraggi, scorrendo nella schermata dovreste trovare la voce Reti Salvate oppure Impostazioni aggiuntive. In questo secondo caso, troverete Reti Salvate nella schermata successiva.

Una volta dentro, cercate la vostra rete nella lunga lista: se lo smartphone ve lo consente, a questo punto potrete cliccare "condividi" e visualizzare il QR Code della rete in questione, altrimenti dovremo provare con un secondo sistema.

Il secondo metodo consente di ottenere la password della rete a cui siete attualmente connessi. Non dovrete fare altro che entrare nelle impostazioni del Wi-Fi e, nella schermata iniziale, cliccare sul nome della rete connessa. A questo punto, dovrebbe comparirvi il QR Code della rete, da condividere con i vostri ospiti.