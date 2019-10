Come trovare un wormhole: un buco nello spazio-tempo

Gli wormhole sono passaggi che connettono diverse regioni dello spazio-tempo. L'esistenza di questi oggetti è ancora discussa e, anche se sono previsti dalla teoria della Relatività Generale, non sono mai stati rivelati. Un gruppo di fisici ha pubblicato uno studio in cui ipotizza un metodo per rilevare la presenza di wormhole.

Il metodo si concentra sopratutto nel cercare un wormhole intorno a Sagittarius A*, un oggetto che si pensa sia un buco nero supermassivo. Non c'è nessuna evidenza della presenza di un wormhole ma per aprire uno di questi passaggi è necessario avere delle condizioni di gravità estrema come nei dintorni di un buco nero di quelle dimensioni.

La presenza di un passaggio spazio-temporale può far passare anche la forza gravitazionale, e quindi il moto di una stella può essere influenzato dalla presenza di un corpo celeste in un'altra regione dello spazio-tempo. Quindi è possibile rilevare un wormhole cercando le deviazioni nella traiettoria di un oggetto che orbita intorno a Sagittarius A*.

"Se avete due stelle, una in ogni lato del wormhole, quella dalla nostra parte dovrebbe sentire l'influenza gravitazionale della stella dall'altra parte. Il flusso gravitazionale passa attraverso il wormhole," dice Dejan Stojkovic, Ph.D.,cosmologo presso l'Università di Buffalo. "Quindi calcolando l'orbita di una stella intorno a Sagittarius A*, dovresti vedere deviazioni dall'orbita attesa se c'è un wormhole con una stella dall'altro lato".

Stojkovic afferma che se i wormhole esistessero, non sarebbero come li ha ipotizzati la fantascienza, è molto difficile renderli stabili. "Anche se un wormhole fosse attraversabile, persone e navi spaziali non sarebbero in grado di attraversarlo," dice. "Realisticamente, avresti bisogno di una fonte energetica negativa per mantenere il wormhole aperto, e non sappiamo come fare. Per creare un grande wormhole stabile avremmo bisogno di un po' di magia."

Tuttavia, non importa che siano attraversabili o no, trovare un wormhole sarebbe una grandissima scoperta teorica, in quanto è una soluzione legittima delle equazioni di Einstein.

Gli astronomi stanno osservando S2, una stella che orbita intorno a Sagittarius A*, in cerca di deviazioni dalla sua orbita. Le attuali misure non sono abbastanza precise da rilevare la presenza di un buco nello spazio-tempo; Stojkovic pensa che raccogliendo dati per un lungo tempo o sviluppando nuove tecniche sarà possibile trovare un wormhole.

La sola presenza di alterazioni nel moto di una stella non è sufficiente a individuare, con assoluta certezza, la presenza di un wormhole, in quanto potrebbero essere causate da altri fenomeni.

La scoperta di questi passaggi potrebbe essere fondamentale per ripensare la nostra idea dell'Universo ,del viaggio nello spazio (forse troppo lento) e dei collegamenti tra gravità e meccanica quantistica. Un futuro alla Star Trek potrebbe non essere così lontano.