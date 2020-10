Ecco come gli uccelli mantengono la stabilità nonostante forti raffiche di vento

E’ stato studiato il volo degli uccelli e, in particolare, come questi animali riescano a rimanersi stabili mentre subiscono gli effetti di condizioni di vento avverse che possono destabilizzarne il volo.

Mentre un uccello è in volo ci verrebbe da pensare che improvvise e forti raffiche di vento possano destabilizzare la sua traiettoria, possano cioè farlo andare fuori rotta, diciamo così. Ed è lecito pensare che, se l’animale vola in ambienti difficili come una città o vicino al suolo, queste improvvise raffiche di vento possano compromettere la sua sopravvivenza, facendolo precipitare o colpire un palazzo piuttosto che un palo. Ebbene, uno studio combinato dell’Università di Bristol e del Royal Veterinary College ha evidenziato come gli uccelli riescano a mantenere stabile il loro volo anche se colpiti da raffiche di vento molto forti. Anche quando, per esempio, gli uccelli volano in picchiata per raggiungere una preda o stanno atterrando riescono a fronteggiare raffiche di vento improvvise ed eseguire la loro azione senza alcun pericolo.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B e la protagonista di questo documento è una simpatica barbagianni di nome Lily. L’uccello è altamente addestrato e abituato a trovarsi in contesti con tante telecamere e tante luci rendendola, così, la candidata perfetta per il test. Lily è stata così messa in una struttura ad hoc, con tante telecamere in modo che il suo volo potesse venire ripreso. La struttura aveva anche delle ventole che servivano a simulare condizioni avverse di volo con raffiche di vento provenienti da diverse direzioni e angolazioni. Per raggiungere il premio, del cibo, l’uccello doveva volare attraverso il vento avverso generato dalle ventole. I primi test sono avvenuti con velocità del vento avverso moderate e deboli ma, visto che l’uccello non aveva problemi, la velocità del vento è stata aumentata. La massima velocità che si è raggiunta con le ventole equivaleva a quella del volo dell’uccello e, anche in questo caso, l’animale ha retto benissimo a questo veloce vento contrario.

Nonostante le raffiche, il barbagianni volava mantenendo la testa ed il busto molto stabili. Attraverso questo studio si è capito che il segreto del volo stabile, nonostante le condizioni avverse, era all’interno delle ali. Le ali rappresentano il 10% del peso dell’animale e questa massa assorbe l’energia delle raffiche contrarie. In un punto ben preciso delle ali la forza contraria si annulla del tutto e questa energia avversa, quindi, non raggiunge il resto del corpo. Successivamente, altri processi dell’animale vanno a compensare le raffiche avverse garantendogli un volo sicuro e preciso anche in condizioni decisamente avverse.