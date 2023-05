Come si usa la CIE al posto dello SPID? Adesso è possibile e semplice

Come avviamo avuto modo di raccontare su queste pagine, la CIE può ora essere utilizzata come SPID dopo la conclusione della fase di sperimentazione tenuta con pochi utenti. Grazie al sistema “Entra con CIE”, infatti, è di fatto inutile lo SPID. Ma come si imposta la CIE come SPID?

Ciò che bisogna fare è attivare le credenziali direttamente attraverso il sito web www.cartaidentita.it: durante la procedura sarà richiesto il numero di cellulare, l’indirizzo email, le ultime quattro cifre del codice PUK ricevuto dal Comune al momento della richiesta della carta, ed una password da impostare per i futuri login.

La CIE supporta anche il livello di sicurezza più elevato, ma in tal caso è necessario dotarsi di un lettore NFC o di uno smartphone dotato del chip in grado di leggere la Carta. A questo punto non dovrete fare altro che scaricare l’applicazione CieID e proseguire con la configurazione seguendo le istruzioni presenti sullo schermo.

L’utilizzo della CIE come SPID o come sistema di riconoscimento per la propria identità è molto semplice: basta fare click sul pulsante “Entra Con Cie” dove presente. Nelle ultime settimane però è cresciuta in maniera importante la lista di soggetti sia pubblici che privati che hanno deciso di abbracciare questo nuovo sistema, anche in vista del possibile pensionamento dello SPID.