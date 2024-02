Come si usa FaceTime da Android? Attenzione alla limitazione

Dopo aver visto come fare videomessaggi su FaceTime, torniamo sulla popolare piattaforma di comunicazione targata Apple per rispondere a un'altra domanda particolarmente gettonata: si può usare al di fuori dell'ecosistema della mela morsicata?

La risposta, contro ogni pronostico, è sì. Sia su Windows che su Android è possibile rispondere a una chiamata su FaceTime, con qualche compromesso. Il principale riguarda il fatto che per poterlo utilizzare dovremo fare affidamento alla versione web di FaceTime.

Per rispondere dal vostro PC o smartphone, non dovrete fare altro che cliccare sul link della chiamata FaceTime e aprirlo, inserendo il proprio nome quando richiesto e di accettare i permessi di utilizzo della fotocamera e del microfono. A questo punto, bisognerà aspettare di essere accettati nella chiamata da parte di chi l'ha creata.

Molte delle possibilità offerte dall'app per dispositivi Apple saranno supportate anche dalla versione web. Ad esempio, potrete mutarvi per evitare di essere ascoltati o disattivare la fotocamera per non essere visti, entrare in visuale a tutto schermo per sfruttare al massimo il vostro display e impostare la visuale griglia per visualizzare tutti i partecipanti, ma non potrete condividere il vostro schermo oppure utilizzare la funzione SharePlay, entrambe disponibili solo su prodotti che supportano l'applicazione ufficiale FaceTime.