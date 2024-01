Come usare AirDrop tra Android e Mac? Ci pensa NearDrop

Le funzioni esclusive di iOS e macOS sono molteplici: per esempio, i Messaggi di iPhone non sono compatibili con Android. Un'altra feature che normalmente non funziona su smartphone Android è AirDrop, che permette di trasferire file dall'iPhone al Mac in un batter d'occhio.

Fortunatamente, NearDrop risolve il problema: il software, che può essere scaricato gratuitamente da GitHub, permette di collegare il Mac con qualsiasi smartphone Android, "unificando" di fatto Nearby Share e QuickShare di Android con AirDrop di macOS e iOS. Dopo aver scaricato il file .zip dell'applicazione, apritela e installatela sul vostro Mac o Macbook.

Fatto ciò, attivate le notifiche di NearDrop sul Mac e tenete aperta in background l'applicazione. Se avete eseguito tutti i passaggi a dovere, l'icona di NearDrop dovrebbe comparire nell'angolo a destra della barra dei menu, subito dopo agli indicatori del volume e del Wi-Fi. La funzione, di fatto, attiva Nearby Share sul Mac, che viene trattato dagli smartphone Android come se fosse un PC Windows. Prima di passare allo smartphone, ricordatevi di cliccare sull'icona di NearDrop e di selezionare "Visibile a tutti", in modo da collegare il desktop o laptop con il vostro smartphone Android.

Passate dunque al telefono: qui, aprite il file o l'immagine che volete inviare al PC e toccate "Condividi". Successivamente, toccate sull'opzione "Nelle Vicinanze" e, tra i dispositivi rilevati dal vostro smartphone Android, troverete anche il vostro Mac! Selezionatelo e potrete inviare al device foto, video, documenti, presentazioni e file di ogni tipo.

Per ricevere un file inviato dallo smartphone Android sul Mac, dovrete semplicemente tornare di fronte al vostro laptop o desktop e accettare la richiesta di condivisione del file. Quest'ultimo verrà poi salvato nella cartella download di macOS - esattamente come avviene anche per i file condivisi via AirDrop.