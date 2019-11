Come usare Amazon Echo come speaker Bluetooth da iOS, Android, macOS e Windows

Dopo avervi mostrato come funzionano le Skill di Alexa, quest'oggi vi parliamo di un'altra funzione presente su tutti gli smart speaker basati sull'assistente vocale di Amazon e che potrebbe essere utile soprattutto agli audiofili. Non tutti infatti sanno che è possibile utilizzare gli Echo come altoparlanti Bluetooth "classici".

Come abbinare un dispositivo iOS, Android, macOS e Windows ad Alexa

Per fare in modo che ciò che si ascolta su PC o smartphone venga riprodotto sul vostro dispositivo Echo, è necessario effettuare l'abbinamento. La procedura è molto semplice:

Pronunciare il comando vocale "Alexa, connetti un dispositivo Bluetooth";

Lo smart speaker si illuminerà di blu ed inizierà a cercare i PC, smartphone e tablet con il Bluetooth attivato presente nelle vicinanze.

A questo punto non bisogna fare altro che andare nelle impostazioni Bluetooth del device che volete abbinare e con un tap o click connetterlo allo smart speaker, che restituirà un breve squillo o un messaggio vocale in cui vi informerà che è collegato con il dispositivo.

Su iOS, dopo pronunciato il comando vocale, basta andare nelle impostazioni di iPhone ed iPad, quindi nel pannello Bluetooth e dalla lista selezionare l'Echo.

Su macOS, invece, tramite l'icona del Bluetooth, cliccate su "Apri preferenze Bluetooth", e quindi su "Connetti" al fianco del nome dello smart speaker.

Su Android la procedura è simile ad iOS: dalle impostazioni di sistema è necessario cliccare su "Bluetooth" e quindi sull'Echo.

Su Windows 10, tramite il pulsante Start, basta spostarsi in Impostazioni, quindi Dispositivi e Bluetooth ed altri dispositivi, oppure tramite il centro notifiche basta cliccare su "Connetti" e scegliere l'Echo.

Per disconnettere il dispositivo da Alexa, il comando da pronunciare è "Alexa, disconnetti un dispositivo Bluetooth".