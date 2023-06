Come usare l'app di ChatGPT su iPhone? È tutto semplice

ChatGPT è il trend del momento, e di recente l’applicazione è arrivata anche sull’App Store di iOS. Ma come si usa il client? È molto semplice, in quanto pur funzionando come web client, permette di godere dell’esperienza completa offerta dal chatbot.

Inoltre, proprio la scorsa settimana l’app di ChatGPT per iOS si è aggiornata ed ha guadagnato l’integrazione con l’app Comandi e con Siri.

Il client ufficiale di ChatGPT per iOS è disponibile anche in Italia, sebbene all’inizio il nostro paese sia stato escluso. Ciò che dovete fare è semplicemente collegarvi all’App Store di iOS ed effettuare il download gratuito sia da iPhone che da iPad.

Attenzione però: per poter godere a pieno dell’esperienza, e procedere con l’installazione dell’app, è necessario disporre di un iPhone con almeno iOS 16.1 o versioni successive. Se il vostro smartphone o tablet non è aggiornato a tale release, il consiglio è ovviamente di procedere con l’installazione dell’ultima versione attraverso il menù “Aggiornamento Software”.

L’utilizzo di ChatGPT è legato alla necessità di disporre di un account OpenAI che può essere creato direttamente sul sito web degli sviluppatori, tramite il pulsante “Registrati”. Chiaramente, lo stesso account ChatGPT utilizzato su PC può essere usato anche sulla controparte iPhone: in tal caso basta inserire username e password ed il gioco è fatto.