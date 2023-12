Come usare l'app Diario su iPhone? Tutto sulla novità

Qualche settimana fa, Apple ha lanciato iOS 17.2, l’importante aggiornamento per iOS 17 che ha portato con se un’importante novità: l’applicazione Diario che Apple aveva svelato nel corso della conferenza di presentazione del sistema operativo in occasione della WWDC 2023.

L’app Diario è a tutti gli effetti un diario personale** in cui annotare i momenti più significativi della giornata, ma anche pensieri ed il proprio stato d’animo.

Diario si può proteggere con Face ID o con un codice, per tenerla al riparo da occhi indiscreti, ed è in grado di interagire ed interfacciarsi anche con altre applicazioni grazie alle API Journaling Suggestions che propongono all’utente qualche idea per iniziare ad annotare qualcosa in Diario.

Una volta aperta l’app, basta cliccare sul pulsante + per iniziare a scrivere i propri pensieri: in ciascuna entry è possibile inserire testo ma anche dettagli come foto, video, posizioni o altro per contestualizzare il tutto. Possibile aggiungere anche contenuti come una notizia, una canzone o un podcast da altre app.

Chiaramente, tutti i pensieri e le annotazioni precedenti si potranno consultare, aggiungere ai segnalibri o filtrare in base a dettagli come foto, allenamenti, luoghi ed altro.

Se volete prendere l’abitudine di utilizzare l’app Diario, potete impostare delle notifiche che vi ricorderanno a determinati orari di inserire qualche annotazione nell’app.