Come usare Apple Music con Amazon Echo Dot e Amazon Echo

Apple Music, come Spotify ed altri servizi di streaming musicale, è perfettamente compatibile con Alexa ed i dispositivi su essa basati, come Amazon Echo Dot ed Amazon Echo. In questa guida spieghiamo come si fa la configurazione.

Come usare Apple Music su Amazon Echo Dot ed Amazon Echo

Collegarsi al pannello di configurazione di Alexa, tramite questo indirizzo; Dal menù laterale cliccare su "Musica e Libri"; Nella parte dedicata alla musica, a metà pagina, cliccare su "Apple Music"; Nella pagina dedicata, cliccare su "Attiva Skill"; A questo punto si verrà reindirizzati al sito web di Apple che richiederà l'inserimento dei dati collegati all'ID Apple. Inseriteli; Apple richiederà di consentire l'accesso ed in una finestra ci informerà che "Alexa vorrebbe accedere a Apple Music, alla libreria multimediale e alla musica ascoltata da [indirizzo vostro account]". Cliccare su "Consenti"; Se la procedura sarà andata a buon fine, si verrà reindirizzati ad una pagina in cui è presente il messaggio che "la skill Apple Music è collegata con successo".

A questo punto sarà possibile riprodurre le playlist ed i brani presenti nella libreria di Apple Music, ma anche iniziare la riproduzione del mix generato dal sistema, ascoltare la radio Beats 1 ed altro. La skill è disponibile in varie lingue: per cambiarla basta semplicemente modificare quella del dispositivo.