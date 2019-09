Ecco come usare Automazione, la funzionalità introdotta da iOS 13.1

iOS 13.1 è uscito solamente da qualche ora, ma chiaramente noi di Everyeye Tech stiamo già testando le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento del sistema operativo mobile di Apple. In particolare, abbiamo trovato interessante la funzionalità Automazione, che arriva finalmente nella build stabile dopo essere stata testata nelle Beta.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di una scheda accessibile tramite l'applicazione Comandi, che adesso è presente direttamente nella Home degli iPhone. Da questa pagina, l'utente può concatenare dei comandi di Siri per dare vita, appunto, a dei sofisticati automatismi.

Ad esempio, l'utente può far leggere automaticamente all'assistente vocale le notizie, l'oroscopo e molto altro subito dopo la disattivazione della sveglia. Un altro esempio è la possibilità di far accendere le lampadine smart non appena lo smartphone rileva che l'utente è tornato a casa. Se questo non vi bastasse, ora potete anche far attivare automaticamente all'iPhone la modalità Non disturbare non appena avviate l'applicazione di Netflix, giusto per citare alcuni dei tanti utilizzi utili. Ovviamente, le possibilità garantite da Automazione sono moltissime e potete combinare le varie azioni nel modo che più vi aggrada.

Di seguito i passaggi per utilizzare la funzionalità Automazione.

Aprite l'app Comandi facendo tap sull'icona presente nella schermata Home. Selezionate la voce Automazione presente nella barra in basso. Premete sul pulsante azzurro Crea un'automazione personale. Selezionate l'evento che scatenerà l'automazione (es. Sveglia). Scegliete il momento in cui attivare l'automazione (es. viene disattivata) e premete sulla voce Avanti. Fate tap sul tasto Aggiungi l'azione e selezionate una delle azioni proposte. In alternativa, potete cercare l'app che volete usare (es. Calendario > Ottieni dettagli degli eventi di Calendario). Perfetto, adesso non vi resta che premere sull'icona +, aggiungere tutte le azioni del caso e premere prima sulla voce Avanti e in seguito su quella Fine.

Insomma, oltre ad aver risolto diversi bug di stabilità, iOS 13.1 ha portato con sé anche una nuova funzionalità che potrebbe fare gola a una certa tipologia d'utenza. Per maggiori dettagli e per idee su quali automazioni mettere in atto, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Apple.