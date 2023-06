Come usare Bing IA senza Microsoft Edge? Si può fare tranquillamente

In attesa del definitivo approdo di Bing AI su Chrome e Safari, il chatbot è ormai perfettamente integrato in Microsoft Edge, ma è possibile utilizzarlo anche al di fuori del browser preinstallato su Windows 11.

Si può fare in due modi, ma bisogna sporcarsi un po' le mani.

Il primo metodo prevede che apriate il vostro browser di riferimento, in questo caso seguiremo la procedura per Edge e Chrome. Adesso dovrete aprire il Nuovo Bing e avviare una nuova chat. Premete i tre puntini in alto a destra, cercate Altri strumenti e poi Strumenti di sviluppo. Vi si aprirà una finestra: premete i tre puntini in verticale in alto a destra, More tools e poi Network Conditions.

In basso vi apparirà una nuova sezione, scorrete fino alla voce User Agent e togliete la spunta su Use browser default. Adesso vi si attiverà un box in basso, in cui dovrete scegliere Microsoft Edge (Chromium) con Windows se siete su Windows e Mac se, invece, siete su sistemi Apple.

Riavviate la pagina senza chiudere la finestra con gli strumenti sviluppatore. Chiudete tutto solo quando avrete finito. Vale la pena ricordare che questa procedura va ripetuta ogni volta che si intende utilizzare Bing AI.

In alternativa, potrete trovare utili le estensioni UseChatGPT.AI per Chrome e Autopilot per Safari.