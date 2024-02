Come usare Chat with RTX? Tutto sull'IA di NVIDIA che gira in locale

Nonostante sia la stessa NVIDIA a produrre l'hardware necessario per alimentare i principali Chatbot sul mercato, più di qualcuno sarà rimasto quantomeno spiazzato nell'apprendere della curiosa sfida a ChatGPT di Chat with RTX, un assistente IA dedicato agli utenti che possiedono PC con grafica RTX.

Il requisito fondamentale per utilizzare Chat with RTX è, dunque, quello di possedere hardware NVIDIA, ma attenzione alle limitazioni, poiché non tutte le schede video RTX del team verde sono compatibili.

Nello specifico, sembra che la prima generazione di schede RTX sia attualmente tagliata fuori dal tool IA: come requisito fondamentale, infatti, NVIDIA richiede una scheda video RTX Serie 30 o Serie 40 per il segmento consumer o, più in generale, schede video basate su architettura Ada o Ampere, con memoria video minima di 8 GB (hardware che dovrà essere opportunamente aggiornato almeno alla versione driver 535.11).

Questo requisito apparentemente stringente è necessario per il corretto funzionamento del chatbot, che a differenza di quello di OpenAI girerà completamente sulla nostra macchina e non su server esterni: per tale ragione, un altro requisito è quello di avere ben 35 GB di spazio a disposizione sul PC.

A livello di piattaforma, è necessario avere Windows 11 con almeno 16 GB di RAM. Per installarlo, non dovrete fare altro che andare a questa pagina, oppure seguire il link alla fonte ufficiale.

Una volta scaricato - ci vorrà un po' per via dell'elevato traffico - il file ZIP, estraetelo e seguite l'installazione tramite il file eseguibile setup.exe.

A processo ultimato, potrete aprire l'applicazione, che si caricherà tramite browser. Molto interessante la possibilità di creare il proprio dataset e di poter chiedere virtualmente qualsiasi cosa riguardi i documenti di vostra provenienza. Seguendo la schermata principale, nella sezione Dataset potrete scegliere la cartella dove salvare i dati ed è lì che potrete trascinare i file su cui desiderate che l'IA si alleni. Ogni volta che aggiungerete nuovi dati, sarà opportuno cliccare il bottone circolare con le due frecce, sempre nella sezione Dataset, per aggiornare il chatbot.

A questo punto potrete scegliere il LLM da utilizzare tra Llama2 e Mistral, ma allo stato attuale persistono delle limitazioni, poiché non tiene ancora conto delle domande precedenti per rispondere agli step successivi della conversazione.