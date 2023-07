Come usare Clippy IA su Windows 11? Ecco la graffetta con ChatGPT

La notizia è di fine giugno 2023. Clippy integrerà ChatGPT: sì, avete capito bene, non solo la simpatica graffetta di Microsoft è tornata, ma sarà anche più intelligente che mai. Ma come installarla su Windows 11?

Prima di tutto, occorre specificare che si tratta di un progetto di terze parti, non sviluppato da Microsoft ma comunque presente sullo store ufficiale. Si tratta di un software proposto da FireCube, il team dietro GlowUI, che ha partorito e realizzato l'idea di prendere Clippy, renderlo portavoce di un chatbot basato su GPT 3.5 e piazzarlo direttamente sul desktop, in attesa di rispondere a tutti i vostri dubbi.

Per installarlo, non dovrete fare altro che aprire il Microsoft Store attraverso il tasto Start. Una volta aperto, nella barra di ricerca digitate "Clippy" e scaricate il primo risultato, vale a dire "Clippy by FireCube". Una volta installato, dovrete scaricare le API sul portale ufficiale di OpenAI (naturalmente dopo esservi registrati). Scegliete l'opzione "Create a new secret key", copiatela e solo a questo punto aprite Clippy by FireCube.

Andate sulle impostazioni dello strumento e aguzzate la vista alla ricerca dela voce "OpenAI Api". Dovrebbe essere la prima. Adesso incollate le chiavi nel box sottostante e premete "Save". Aggiornate clippy e potrete finalmente utilizzarlo per le vostre lunghe chiacchierate con ChatGPT, in attesa dell'arrivo di novità come una nuova mascotte di nome Bob. Nel frattempo, ricordiamo che OpenAI ha lanciato GPT 4, uno strumento a quanto pare ancora più affidabile e performante rispetto a GPT 3.5.