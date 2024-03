Come usare Digita per parlare su Apple Watch? Non è difficile

Analogamente a quanto avviene per iPhone, anche Apple Watch è dotato di un’opzione di accessibilità che permette di digitare un testo per farlo leggere ad alta voce dal sistema operativo, sia se si è dal vivo che quando si è al telefono nell’applicazione Telefono e durante le chiamate effettuate su FaceTime.

Ma come funziona questa funzione? Ve lo spieghiamo subito, ma non è molto difficile e come accade anche per altre funzionalità Apple, l’accesso al sistema “Digita per parlare” è semplice ed immediato.

Il sistema è molto semplice ma deve essere attivato: ciò avviene attraverso l’applicazione Impostazioni di watchOS 10 e versioni successive. Qui, dovete spostarvi nel pannello Accessibilità e quindi “Voce in tempo reale”, che vi permette di attivarlo. Il sistema operativo consente di selezionare una voce dal menù “Voci”: qui potete fare tap su “Leggi ad alta voce il campione” per ascoltarla. Potete creare un’abbreviazione di accessibilità attraverso il pannello “Abbreviazione accessibilità” e quindi “Voce in tempo reale” sempre dal pannello “Accessibilità” presente nell’applicazione “Impostazioni”.

Una volta fatto ciò, vi basterà premere tre volte la Digital Crown del vostro Apple Watch e quindi selezionare “Voce in tempo reale”, ed il gioco è fatto.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo spiegato cosa fare se Apple Watch non via le notifiche: per tutti i dettagli vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.