Come usare al meglio Edge? Consigli per sfruttare appieno il browser Microsoft

Grazie all'integrazione dell'IA su Microsoft Edge, il browser di Microsoft sta vivendo una sorta di seconda giovinezza, dopo anni alla rincorsa di Chrome, Safari e Firefox. Ma come si usa esattamente Microsoft Edge? Ecco alcuni consigli per trarre il massimo dalla vostra esperienza di utilizzo del browser del colosso di Redmond.

Innanzitutto, dovete sapere che Microsoft Edge ha due modalità di consumo, una "bilanciata" e l'altra votata al massimo risparmio energetico. Se state usando Edge dal vostro laptop e notate che esso consuma eccessivamente la batteria, recatevi nelle Impostazioni del browser, nella tab "Sistema e Performance", e selezionate la modalità meno energivora. Viceversa, se non avete problemi di batteria e desiderate un browser più scattante, eseguite la stessa procedura e passate alle impostazioni bilanciate.

Esattamente come Google Chrome, anche Microsoft Edge ha dei profili, che potete usare per dividere la vostra cronologia e i vostri preferiti. Si tratta di una funzione perfetta per chi usa molto il browser per lavoro o per studio e non vuole che i suoi risultati di ricerca accademici e professionali si mischino con quelli personali e del tempo libero. Per passare da un profilo all'altro vi basterà toccare sull'icona del vostro account nella toolbar di Microsoft Edge.

Se state usando il browser di Microsoft, però, è molto probabile che vogliate testare l'IA di Bing AI, basata sul modello linguistico GPT-4 di ChatGPT. Per farlo, vi basterà toccare l'icona di Bing nell'angolo in alto a destra del browser e recarvi nella tab Chat, dalla quale potrete iniziare a chiedere qualsiasi cosa vi venga in mente al Chatbot di Microsoft. Una rivoluzione per le ricerche sul web, almeno potenzialmente.

Infine, un consiglio che potrebbe migliorare moltissimo il vostro flusso di lavoro: se avete installato Edge sul desktop, sul laptop, sullo smartphone e su altri dispositivi, potete usare la funzione Drop di Microsoft Edge per inviare rapidamente documenti, link e messaggi di testo a voi stessi da un device all'altro. Drop si trova nella toolbar a destra nell'UI del browser, e funziona esattamente come la chat con sé stessi di Whatsapp.